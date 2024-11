Società

Disabilità, per lo Stato Ludovica non può andare a scuola

La scuola negata. Siamo andati a Corigliano-Rossano per raccontare la storia di Ludovica, una ragazza di 19 anni diversamente abile dalla nascita alla quale lo Stato non riesce a garantire il diritto allo studio e a crescere, così, come una persona normale.