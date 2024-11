Società

Disagio psichico, a Settingiano si sperimenta la convivenza

Un progetto di housing sociale, una convivenza autogestita e strutturata che ospita donne e uomini con disabilità mentale o con disagio psichico. Siamo a Settingiano, nel catanzarese. Qui la Comunità Progetto Sud ha dato vita a “Convivenza Carolea” , un luogo immerso negli ulivi in cui si sperimenta quanto non esiste in altri luoghi della Calabria.