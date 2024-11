Società

Effetto Spirlí: soldi spesi per pullman semivuoti

Ritorno in classe nelle scuole secondarie di secondo grado: è ancora presto per tirare le somme, ma si stima che l'ordinanza del presidente facente funzioni Nino Spirlì, abbia indotto almeno il 30 percento dei ragazzi a proseguire con la didattica a distanza. La regione però paga per intero le corse aggiuntive del trasporto pubblico predisposte proprio per consentire agli alunni il rientro tra i banchi.