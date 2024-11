Società

Il quadro divino protegga Cosenza dall'epidemia

Attesa a Cosenza per l'avvio delle celebrazioni della Santa Patrona, la Madonna del Pilerio. In Cattedrale sarà spostata sull'altare maggiore, l'icona originale raffigurante la Vergine. Il quadro divino, come viene considerato dai devoti, viene storicamente esposto soltanto quando la città attraversa un momento di particolare difficoltà.