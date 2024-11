Società

La comunità di monaci buddisti a Cinquefrondi

Ora vi raccontiamo com’ è nato l'insediamento di una comunità di monaci buddisti a Cinquefrondi. Pensate, di questo centro di meditazione di tutti parlano in questi giorni visto che è il secondo in Italia per dimensioni, e le nostre telecamere sono le prime ad essere entrate nella struttura svelando gli obiettivi dei monaci e la loro integrazione con la comunità locale.