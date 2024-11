Società

La febbre del Samara Challenge arriva a Lamezia

Sta imperversando in tutta Italia ed è ora arrivato in Calabria, con un picco di “apparizioni” a Lamezia Terme, il Samara Challenge, il gioco che vede ragazzini travestiti dal personaggio di The Ring andare in giro a spaventare gli ignari cittadini. Siamo andati a vedere che cosa ne pensa la gente.