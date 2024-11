Società

La piana di Gioia Tauro si rassegna alla tendopoli

L’accoglienza diffusa diventa un miraggio. Le case destinate agli immigrati non sono state completate, né lo saranno a breve. La Piana di Gioia Tauro, in vista di una nuova stagione di raccolta agrumicola, deve rassegnarsi ad almeno un altro anno di tendopoli, mentre è sempre alto il rischio che gli immigrati africani stagionali possano finire in nuovi ghetti.