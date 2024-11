Società

La piccola Jacqueline ha bisogno di assistenza e di una casa

Dimessa dai medici dell'Annunziata di Cosenza, non può tornare a casa perché l'Asp di Vibo non riesce a garantire l'assistenza domiciliare h24. È la storia di Jacqueline, una bimba di un anno e mezzo di Rombiolo in coma vegetativo. Cristina Iannuzzi ha raccolto il disperato appello della nonna della piccola