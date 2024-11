Società

La storia di integrazione e libertà di Alazar

L’Eritrea gli manca, ma non può più tornavi senza essere in pericolo. Alazar, ormai in Italia da tre anni, qui ha ricominciato la sua vita senza più paura. Ha scelto Reggio Calabria per dedicarsi ad altri giovani migranti che, come lui, sono stati costretti a lasciare il proprio paese di origine.