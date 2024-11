Società

Lascia il posto fisso a Milano per tornare in Calabria

È la sfida dei giovani ad una Calabria indolente, quella lanciata da Vittorio Oliveto, 26 anni Di Cropani. Laureato in Economia all’università Cattolica di Milano, decide di strappare il contratto di lavoro a tempo indeterminato ottenuto in una società di consulenza finanziaria della città meneghina per tornare in Calabria. «Amo le sfide – racconta – E in questa terra c’è tanto da fare».