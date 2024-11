Società

Luminarie di Natale, a Castiglione Cosentino decidono i cittadini

Verso Natale, luminarie sì o no: in molti comuni ci si chiede se sia giusto di questi tempi spendere soldi per abbellire le città. Ma in un piccolo comune alle porte di Cosenza, Castiglione Cosentino, ecco come il sindaco è uscito da questa impasse.