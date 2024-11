Società

Neurogenetica, l’annuncio di Speranza e l’appello dei familiari

La mancanza di fondi ha portato a licenziamenti e a una forte riduzione delle attività. Poco fa ministro alla Sanità Speranza ha annunciato l’avvio di un percorso per l’inserimento del centro in altre strutture così da salvarlo e superare le difficoltà finanziarie della Regione. Intanto noi siamo stati a Zangarona, nel Lametino, dai familiari di una paziente in cura che ci hanno raccontato perché il Centro è fondamentale.