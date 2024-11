Società

Ospedale di Praia, una nuova battaglia per la riapertura

Sei anni fa il Consiglio di Stato aveva annullato gli atti della riconversione dell'ospedale di Praia, ma la sentenza non è stata mai attuata. Ora il sindaco di Santa Maria del Cedro Ugo Vetere annuncia una nuova battaglia per la riapertura del nosocomio e chiede alle istituzioni di far rispettare la legge.