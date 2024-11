Società

Raccolti oltre 50mila euro per il piccolo Matteo reso cieco da un tumore

Torniamo a parlare di Matteo, per il bambino di 11 anni Vibo Valentia affetto da un raro cancro al cervello si sono mobilitati in tanti aderendo alla campagna di raccolta fondi lanciata dal nostro network. In appena due settimane, sono stati raccolti oltre 50 mila euro.