Raduno degli alpini, Cosenza invasa dalle Penne nere

Cosenza invasa dalle penne nere, per il raduno del quarto raggruppamento Centro sud e Isole degli alpini. in cinquemila circa, provenienti anche dalle zone del triveneto, hanno sfilato per le vie del centro. La manifestazione coincide anche con il centenario dell'Associazione Nazionale del corpo.