Società

Reggio, a bando lavori tapis roulant fermi da un decennio

Finalmente a bando il completamento del sistema di mobilità urbana, noto come Tapis Roulant, di via Giudecca a Reggio Calabria. L'opera, rimasta incompiuta oltre un decennio fa, ha generato degrado e disagi in una zona centrale e particolarmente panoramica della Città.