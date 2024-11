Società

Reggio, comunità riattiva cantiere e costruisce campi sportivi

Nella zona collinare di Reggio Calabria, un quartiere non rinuncia al suo centro civico e a un luogo di aggregazione. Così rimboccandosi le maniche, riattiva un cantiere dismesso e inizia a dar vita a una polisportiva all'aperto che, anche in tempo di Covid, offre a bambini e ragazzi uno spazio per attività motorie in sicurezza.