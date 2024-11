Società

Save the children: in Calabria 1 bambino su 2 vive in povertà

È stato presentato a Reggio Calabria il decimo atlante sul mondo dell'infanzia. I dati per la nostra regione sono assai negativi. Un bambino su due vive in povertà e le famiglie non ricevono dalle Istituzioni i giusti mezzi per il mondo della scuola. Aumenta anche il divario con il centro-nord.