Sposiamoci in Calabria, quel Sì in salsa Calabra

Coniugare arte, tradizione e promozione territoriale in un progetto innovativo che esalta le bellezze, gli usi e i costumi della nostra terra per crea occupazione. E' l'idea venuta a una calabrese doc, la tortorese Agnese Ferraro, che ha lasciato il nord, dove si era trasferita in cerca di fortuna, per tornare nella sua terra natìa e realizzare un sogno, il sogno di far conoscere la Calabria nel mondo attraverso il wedding destination