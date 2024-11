Società

Uniti in musica contro il coronavirus sulle note de "L'italiano"

In questo momento di forti restrizioni per contrastare la diffusione del coronavirus, da Chiaravalle Centrale parte un messaggio di speranza attraverso la musica. Artisti locali e semplici cittadini infatti hanno realizzato un video "casalingo" sulle note del brano "l'italiano" per invitare tutti alla prudenza e ringraziare chi, da nord a sud, sta lavorando per difendere la vita dei cittadini.