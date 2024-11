Società

Vibo, la città delle barriere architettoniche

E ora andiamo a Vibo Valentia. Nell’ultima città per qualità della vita, a complicare le cose si mettono anche le barriere architettoniche. Ecco la storia di Massimiliano, che ci racconta come deve ingegnarsi per superare gli ostacoli che gli impediscono di accedere a marciapiede, esercizi commerciali e, anche, sedi istituzionali.