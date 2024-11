Società

Vini calabresi eccellenti, ma poco presenti all'estero

In Calabria per assistere alcune cantine nella fase di imbottigliamento del vino, Riccardo Cotarella, presidente dell'associazione mondiale enologi, ha incontrato i giornalisti per una valutazione sulla qualità delle produzioni e sul cammino ancora da compiere per imporsi sui mercati internazionali.