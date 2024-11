Sport

Crotone in coppa per dimenticare l’avvio negativo in campionato

Impegno in coppa anche per il Crotone, che domani sarà impegnato allo “Scida” contro la Spal. Una partita che potrebbe servire a Stroppa per testare gli uomini meno impiegati finora anche in vista del successivo match di campionato contro l'Atalanta