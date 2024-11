Sport

La Reggina ne fa tre al Potenza

È una marcia inarrestabile quella della Reggina di Mimmo Toscano che espugna anche il campo del Potenza, nel big match del girone C, e consolida il primato in classifica. Ancora una doppietta del bomber Simone Corazza. E per gli oltre 500 supporter giunti sino al capoluogo lucano è festa grande.