Sport

La Vibonese espugna Cava De' Tirreni grazie a un gol di Mattei

Anticipo in notturna in serie C per la Vibonese che a Cava de’ Tirreni conquista tre punti di platino e centra una vittoria che spazza via un’estate di sfiducia e polemiche verso mister Galfano e la sua squadra.