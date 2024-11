Sport

Le calabresi di Serie C unite per vincere la partita contro il covid

Anche le società sportive calabresi di serie C : Reggina, Catanzaro, Vibonese e Rende Calcio, scendono in campo per dare un calcio al Coronavirus. In collegamento skype abbiamo sentito il direttore marketing della Vibonese che ha promosso una raccolta fondi per le famiglie bisognose.