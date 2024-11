Sport

Reggina, contro il Pescara vietato sbagliare

Vigilia di campionato per la Reggina che domani allo stadio “Adriatico” di Pescara affronterà la squadra allenata dall’ex Roberto Breda. Per gli amaranto, che potranno contare sui rientri di Di Chiara e Crisetig, è un match da non sbagliare.