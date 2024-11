Sport

Reggina, festa per la promozione in B lungomare invaso dai tifosi

Erano in migliaia ieri sera sul lungomare Falcomatà per festeggiare la promozione in B della Reggina. La manifestazione, organizzata dal gruppo ultras amaranto, ha visto tanti tifosi con mascherina al seguito e distanziati. Qualcuno, però, ha sfidato le prescrizioni fra striscioni, slogan e fumogeni. E lo sguardo ora va al futuro.