Sport

Sconfitta per il Crotone, la Reggina fermata dal Bari

Nella domenica elettorale, sono state solo due le squadre calabresi scese in campo. Il Crotone, sconfitto, che così manca l’aggancio alla seconda posizione della serie cadetta. E la Reggina, che viene fermata dal Bari al Granillo, ma si mantiene comunque saldamente in testa alla classifica di Serie C.