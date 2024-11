Sport

Superlega, Vibo stende anche Trento e vola in classifica

Arriva sul campo la risposta della Tonno Callipo alle polemiche che hanno preceduto il recupero della nona giornata di Superlega contro Trento. I giallorossi vincono in quattro set e conquistano la terza piazza in classifica. Ma non mancano le recriminazioni dei padroni di casa.