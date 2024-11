Il sindaco: 'Territorio devastato'. Sale la conta dei danni nel territorio di Rossano.

Per la Prefettura di Cosenza, solo pochi giorni fa, i danni provocati dall'alluvione ammontavano a 14 milioni di euro, 4 per Rossano e 10 per Corigliano. Ben diversa la stima del comune di Rossano, che ha quantificato in almeno 52 milioni i danni sul territorio. E quella diffusa ieri, secondo quanto si legge nella nota del Comune, resta una stima al ribasso in attesa della definitiva certificazione dei danni subiti dai cittadini.



Il sindaco Giuseppe Antoniotti, per affrontare l'emergenza, ha scritto alle Banche, alla Regione, al Ministero dell'Economia e Finanze, per chiedere agevolazioni fiscali e accesso facilitato al credito, per aiutare il territorio ad uscire dall'emergenza.