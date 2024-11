Dopo una Domenica dai connotati ancora estivi ma con locale instabilità pomeridiana nelle zone interne e localmente anche sui litorali, a partire da domani 8 Agosto ma soprattutto da Martedì 9 Agosto l'arrivo di aria ancora più fresca dai Balcani accentuerà l'instabilità su gran parte della Calabria, con piogge e temporali a tratti anche sulle coste. Ecco le previsioni meteo per la giornata di domani: Avremo una mattinata caratterizzata da tempo stabile ovunque con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio deciso aumento delle nubi a partire dalle zone interne con piogge e temporali su Sila, Pollino, Serre e Aspromonte; possibili sconfinamenti fin verso le coste tirreniche cosentine e catanzaresi e su quelle joniche catanzaresi e reggine.

Migliora in serata con cieli parzialmente nuvolosi. Lungo i litorali avremo una mattinata soleggiata quasi ovunque eccezion fatta nelle zone di Pizzo e Tropea dove avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio possibili piogge e temporali potranno interessare le zone tirreniche e in particolare di Diamante, Praia a Mare e localmente zone limitrofe tra Pizzo Calabro e Tropea; piogge anche lungo i litorali jonici e in particolare tra Catanzaro e Roccella Jonica. Stabile invece lungo i litorali jonici settentrionali e sulle coste tra Capo Spulico e Isola Capo Rizzuto. Migliora ovunque in serata.

Temperature stazionarie con valori massimi sulle coste tirreniche tra i 28°C e i 30°C, mentre saranno ancora un po' elevate sulle coste joniche con valori compresi tra i 30°C e i 34°C. Picchi fino ai 36°C nelle zone interne cosentine e in particolare sulla Piana di Sibari. Venti a tratti moderati da Nord-ovest sul comparto jonico, mentre saranno deboli altrove. Mari generalmente poco mossi.