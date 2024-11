Il volatile nidifica anche in Grecia e sverna in Africa. La segnalazione durante le attività di monitoraggio della migrazione dei Rapaci

E' stata avvistata per la prima volta in Italia l'Averla mascherata (Lanius nubicus), passeriforme diffuso tra Turchia, Cipro, Israele, Siria e Iran. L'eccezionale osservazione è stata fatta nell'area del Parco dell'Aspromonte che l'ha resa nota. Il volatile, che nidifica anche in Grecia e sverna in Africa, durante gli spostamenti migratori stagionali può apparire in località distanti dal suo areale abituale.

La segnalazione circa la presenza dell'Averla mascherata è avvenuta durante le attività di monitoraggio della migrazione dei Rapaci predisposte dall'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, da parte degli esperti Angelo Scuderi e Mario Pucci della Stazione ornitologica calabrese (StOrCal). L'Averla mascherata, osservata e fotografata nel Parco dell'Aspromonte, è un esemplare adulto e rappresenta un'ulteriore conferma delle enormi potenzialità dell'Aspromonte quale serbatoio e attrattore di biodiversità. (Ansa)