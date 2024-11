L’estate è alle porte e, come accade da parecchi anni ormai, la sensibilità dei volontari delle associazioni ambientaliste fa sì che l’impegno per la tutela dell’ambiente diventi fatto pratico e concreto. Le giornate ecologiche non sono più soltanto appuntamenti dimostrativi e pedagogici rivolti all’educazione ambientale, ma sono un reale e concreto supporto ai Comuni. Che molto spesso per via dei fragili bilanci e della carenza di personale affannano a garantire soprattutto in termini di servizi straordinari, come appunto la pulizia della spiaggia e la raccolta della plastica. Sul litorale lametino nello scorso weekend sono stati raccolti quintali di plastica da parte delle associazioni che si sono impegnate da San Pietro Lametino alla Marinella. Rifiuti di ogni genere sparsi sul litorale, lastre di eternit abbandonate e plastica, tantissima plastica. I volontari di Logos&Polis, quelli delle associazioni "Cuccioli lametini e dintorni" sempre di San Pietro Lametino e "La compagnia di via Bologna" di San Pietro Maida hanno lavorato sodo per questa iniziativa che si è svolta con la collaborazione della Multiservizi Spa.

Per l'occasione è stato utilizzato il macchinario pulisci-spiaggia che la Logos&Polis presieduta da Iolanda Baretta ha acquistato con i proventi della serata benefica organizzata il 17 febbraio scorso. Armati di guanti, rastrelli, sacchetti e di tanta buona volontà il gruppo di volontari ha ripulito il litorale che era invaso da spazzatura in ogni angolo.

Anche la festa degli Incontri, organizzata dell’equipe Acr diocesana sabato scorso, è stata l’occasione per lasciare la propria impronta “green” sul territorio e diventare veri cittadini ecologisti i volontari dell’associazione Plastic Free, da sempre impegnati nella pulizia ambientale. Hanno partecipato 180 bambini, provenienti dai gruppi Acr di tante parrocchie della diocesi, accompagnati dagli educatori Acr, ma anche tanti giovani e adulti, ha invaso il lungomare Falcone Borsellino, nonostante le condizioni meteo non proprio favorevoli. Colori, sorrisi e tanta voglia di fare festa sull’onda dell’indicazione Papa Francesco quando dice «ognuno di noi può fare qualcosa per curare la nostra casa comune». Sono stati raccolti 15 sacchi di rifiuti, anche ingombranti e persino pneumatici abbandonati sulla battigia, antistante il lungomare. Tutti dunque impegnati nella pulizia e nella tutela della spiaggia.

E nel frattempo l’Associazione Logos&Polis ha già organizzato un'altra giornata ecologica sempre a San Pietro Lametino per il 15 giugno prossimo. Iniziativa a cui sono invitate naturalmente tutte le associazioni del territorio attive nel settore ambientale e socio-culturale. L'invito è esteso ancora una volta a tutta la cittadinanza.