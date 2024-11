Il consigliere cosentino del Pd eletto al posto di Nicola Irto, attuale presidente del Consiglio.

Anche oggi nessuna rottura nella maggioranza che governa la Regione. Dopo le nomine di ieri, senza intoppi, oggi arriva l'ampiamente annunciata elezione di Mimmo Bevacqua alla guida della commissione Ambiente. Il consigliere regionale cosentino, renziano, prende il posto di Nicola Irto, che ha lasciato la commissione dopo l'elezione alla guida del Consiglio, in cui ha preso il posto di Tonino Scalzo.



Ad eleggere Bevacqua lo stesso organismo consiliare, che si occupa di "tutela del territorio e protezione dell'ambiente". Un settore strategico per la Calabria, come dimostrato anche in queste settimane dai nubifragi che hanno colpito la fascia jonica, e in particolare la locride. Un voto è andato al consigliere regionale Vincenzo Pasqua, che forse non ha dimenticato lo scontro con lo stesso Bevacqua su un recente vertice del Pd.



"La Calabria ha tante criticità e debolezze ma l'istituzione regionale – ha detto Bevacqua – ha tutte le competenze e capacità per affrontare le problematiche territoriali. Dobbiamo governare ed amministrare nel rispetto delle regole, dei ruoli e delle comunità che rappresentiamo. Lavorare in sinergia oggi è la migliore risposta all'antipolitica. Per questo – ha concluso Bevacqua – siamo chiamati a mettere insieme esperienza, professionalità e innovazione per affrontare le grandi questioni del dissesto idrogeologico, il piano dei trasporti e quello dei rifiuti".