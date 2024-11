I carabinieri della stazione di Gioia Tauro e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria di Vibo Valentia, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio disposto dal Gruppo di Gioia Tauro, hanno arrestato Rocco Ozzimo, di 33 anni, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i militari, in un fondo agricolo adibito ad agrumeto, hanno trovato 5 chilogrammi di hascisc confezionata in tre involucri contenenti 50 panetti da 100 grammi l'uno, il tutto avvolto all'interno di alcuni sacchi in plastica ed occultato tra le fronde di un albero. Una volta immessa nel mercato illegale, la droga avrebbe consentito di conseguire profitti superiori a cinquemila euro