Ammonterebbero a 12 milioni di euro i danni provocati nell'area ionica catanzarese dal maltempo dei giorni scorsi. La stima è stata diffusa dal presidente del Consorzio di Bonifica, Grazioso Manno, che ha inviato una lettera al presidente della Regione, Mario Oliverio, ai ministri delle Infrastrutture e delle Politiche Agricole, al Prefetto di Catanzaro, ai capi della Protezione Civile nazionale e regionale e a tutti i consiglieri regionali.

"Il Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese - scrive Manno - per le operazioni necessarie, è intervenuto immediatamente sul territorio con operai e mezzi. In diretta collaborazione con i sindaci, il Consorzio sta intensificando al massimo gli interventi post-nubifragio rimuovendo nell'immediato materiale che poteva ostruire alvei e canali e impedire il regolare deflusso delle acque”.

“Da una prima stima del tavolo tecnico-operativo consortile che sta costantemente monitorando la situazione, è scaturito che occorrono 12 milioni di euro solo per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Il Consorzio - precisa Manno - nel corso del tempo, seppure con risorse minime, quasi insignificanti, ha costantemente provveduto alla manutenzione ordinaria dei fossi di propria competenza".

“È evidente che laddove c’è un sistema di prevenzione le cose funzionano, ed è questo che vogliamo continuare a fare attraverso interventi precisi e ben fatti. L'azzeramento delle risorse, avvenuto in questi anni, per la rete di colo e l'irrigazione da parte della Regione Calabria certamente non favorisce l'azione di prevenzione e per questo chiediamo - insiste Manno – chiediamo che venga ripristinato il relativo finanziamento così come la possibilità di fare ricorso a somme urgenze”.