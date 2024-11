La consigliera comunale Cristina Rotundo chiede interventi urgenti e la predisposizione di un piano di disinfestazione debellare la presenza di ratti che girano indisturbati in una delle zone più frequentate della città

«Ratti giganteschi che spuntano dalle fogne e invadono il quartiere Stadio. I cittadini non possono avvicinarsi neppure ai cassonetti dell' immondizia, letteralmente infestati dai roditori e i commercianti costretti a tenere le porte chiuse». È quanto denuncia in una nota il consigliere comunale di Catanzaro, Cristina Rotundo di "Fare per Catanzaro".

«È necessario un piano - incalza la consigliera - per debellare la presenza di ratti che girano indisturbati in una delle zone più frequentate della città. Si vedono ratti di grosse dimensioni aggirarsi anche tra i bidoni della spazzatura. Non stiamo parlando dei soliti atti di vandalismo, ma della presenza di topi che stanno esponendo un intero quartiere ad un grave rischio igienico-sanitario. Per le numerose segnalazioni che mi sono arrivate dai cittadini e che ho potuto constatare di persona presenterò un’interrogazione urgente in consiglio comunale. Chiedo che si intervenga immediatamente, per ripristinare una situazione di "decenza urbana" e soprattutto chiederò al Sindaco (forse distratto per la sua fantomatica campagna delle Regionali) e alla sua giunta di avviare quanto prima un programma di prevenzione su tutto il territorio».

l.c.