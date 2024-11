Il nucleo decoro urbano rimuove decine di bottiglie di plastica

Il nucleo decoro urbano della polizia municipale di Cosenza, guidato dall’ispettore Luca Tavernise, ha effettuato una pulizia straordinaria delle sponde del fiume Crati nel tratto prospiciente l’istituto comprensivo scolastico dello Spirito Santo. L’alveo in quel tratto, presentava uno spettacolo disarmante per la presenza di numerose bottiglie di plastica. Anche con l’ausilio di un drone aereo, ne sono state asportate ben 246. Inoltre gli agenti hanno provveduto a rimuovere anche moltissimi semenzai in polistirolo, provenienti probabilmente da serre o vivai di piante a monte del fiume. Su questo particolare aspetto sono in corso le indagini.