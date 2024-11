Si sbroglia, finalmente, la matassa burocratica intorno alla questione del park'n'ride di Crotone: il servizio parte ad aprile

Dopo due anni di tribolazioni sembra essere arrivato il lieto fine: il park'n'ride di Crotone, servizio di bike sharing, partirà nel mese di aprile. Lo ha annunciato ai nostri microfoni l'assessore comunale allo Sport Giuseppe Frisenda. Una situazione che, come anch'egli ha sottolineato, è stata “vittima” della burocrazia; ultimo, in ordine temporale, l'allaccio alla rete elettrica delle stazioni, condizione di vitale importanza per il servizio, avvenuto nelle ultime settimane. Le bici sono state ritirate dall'associazione Ciclofficina Tr22O che ha in gestione il park'n'ride già da qualche mese, mentre i mezzi elettrici sono custoditi all'interno del cortile del palazzo comunale. Alla stazione di via Miscello da Ripe si sta procedendo, inoltre, all'installazione del sistema di sorveglianza.





In tutto questo, Ciclofficina e Comune stanno siglando un protocollo sulla mobilità sostenibile che prevede alcuni obiettivi, tra cui quello dell'allargamento e della riqualificazione dell'intero percorso delle piste ciclabili cittadine, dalla periferia al centro. In questo contesto s'inserisce anche l'idea di rendere area pedonale la piazza centrale di Crotone. Una buona nuova non solo per gli amanti delle due ruote che porterebbe una mobilità ecosostenibile, ma anche un servizio per i turisti che prossimamente arriveranno nel capoluogo pitagorico: collegato al servizio di bike sharing c'è anche la proposta di creare percorsi turistici in bicicletta tra le bellezze di Crotone.