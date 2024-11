La donna, abitante in pieno centro, attirava i colombi nel proprio appartamento e nelle soffitte del palazzo

Il nucleo decoro urbano della polizia municipale di Cosenza, guidato dall’istruttore Luca Tavernise, ha fatto irruzione in un appartamento di Via Misasi, nel centro città, per sequestrare alcuni colombi. Secondo quanto si è appreso, la proprietaria dell’alloggio da diversi anni convive con i volatili, lasciati liberi di entrare ed uscire attraverso le finestre di casa.

I volatili consegnati alle cure del Cras

Il continuo via vai dei colombi, oltre ad arrecare disagi agli altri condomini, ha inoltre pregiudicato le condizioni igienico sanitarie dell’abitazione, tanto da richiedere anche l’assistenza di un medico veterinario dell’Azienda Sanitaria. Inoltre la donna, una signora di mezza età che vive da sola, avrebbe anche rimosso alcune grate dalle finestre della soffitta del palazzo, consentendo così ai colombi di stazionarvi, rendendoli inutilizzabili gli spazi agli altri inquilini dell’immobile. Oggi è scattato il blitz. I colombi sequestrati sono stati affidati al Cras, il Centro Recupero Animali Selvatici, di Rende.

Salvatore Bruno