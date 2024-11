Il segretario uscente del Pd chiede interventi immediati per le aziende agricole colpite dal maltempo che ha falcidiato la Calabria

«In queste ore decine di aziende agricole calabresi sono alle prese con la conta dei danni provocati dall'emergenza maltempo alle proprie coltivazioni». A scriverlo Ernesto Magorno, senatore Pd e segretario commissione Agricoltura al Senato.

«È una condizione per alcuni aspetti drammatica - spiega Magorno - perché sono state travolte strutture e compromesse molte produzioni in quasi tutte le province calabresi. Ecco perché ho ritenuto doveroso interpellare il presidente della commissione Agricoltura al Senato, Gianpaolo Vallardi, affinché possa prevedere un sopralluogo della commissione stessa sui luoghi del disastro, per visionare dal vivo i danni e le conseguenze di questa ondata straordinaria di maltempo.

Ritengo giusto che lo Stato stia accanto agli agricoltori calabresi e attivi tutte le misure necessarie per sostenere un pezzo importante dell'economia regionale. Io stesso, durante i lavori della prossima seduta della commissione, presenterò un primo quadro sulla situazione, chiedendo un intervento immediato».