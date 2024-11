Sarà un fine settimana rovente per tutto il sud Italia. L’anticiclone africano rincarerà la dose e porterà correnti molto calde prima verso le Baleari e la Sardegna poi verso i settori centrali peninsulari ed le regioni meridionali. Il weekend sarà caratterizzato da alte temperature con punte fino a 38 e 40 gradi.

Le città monitorate

Nel bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute spuntano i primi bollini rossi, che indicano il massimo livello di rischio per la salute di tutta la popolazione, non solo quindi per le fasce più deboli. Ventisette le città monitorate. Come oggi, anche domani e dopodomani il livello più alto di rischio, il 3 (in una fascia che parte da 0) è stato assegnato a Campobasso e Perugia dove sarà ancora caldo record. Il bollino arancione (livello 2), che invece indica il rischio per la fascia più suscettibile della popolazione, è spettato, solo domani, a Bari (come oggi) e Palermo. Bollini verdi invece, quindi nessun rischio caldo, anche domani e dopodomani per Milano, Firenze e Torino, mentre Napoli anche domani è contrassegnata con il bollino giallo che indica condizioni di pre-allerta caldo. A Roma, invece, anche domani bollino verde, giallo giovedì. Per venerdì le previsioni di 3bmeteo.com indicano l'arrivo di una seconda ondata di calore, che interesserà soprattutto il Centrosud.

Al Sud

Il picco è previsto tra venerdì e sabato sulle zone interne di Sicilia, Sardegna, Campania, Calabria, Basilicata e Puglia. In Calabria, nello specifico, le previsioni annunciano per la giornata di sabato 15 giugno, temperature elevate, sui 38° a Cosenza, 30° a Catanzaro, 33° a Vibo, 31° a Crotone e a Reggio Calabria. Non andrà meglio domenica 16 giugno dove sono attesi (sempre nelle ore pomeridiane) temperature alte. Parliamo di 33° a Cosenza, 30° a Vibo, 29° a Catanzaro, 30° a Crotone e 27° in riva allo Stretto.