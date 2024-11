Domenico Pascuzzi aveva partecipato a una missione in Kosovo e per anni si era occupato di far brillare il munizionamento inesploso

È il numero 363 Domenico Pascuzzi, primo maresciallo dell'Aeronautica Militare, vittima delle conseguenze dell’uranio impoverito. A darne notizia Domenico Leggiero dell'Osservatorio Militare. Pascuzzi, calabrese, moglie e due figli, era stato colpito da un tumore ai polmoni.

Il militare ha prestato servizio in Kosovo dal 2000 al 2001. Per diverso tempo è stato responsabile dei brillamenti di munizionamento inesploso, in disuso o scaduto stoccato nel Poligono sperimentale di Salto di Quirra, in Sardegna.