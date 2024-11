Su proposta del vicepresidente ed assessore al Bilancio Antonio Viscomi, sono state approvate una serie di variazioni di bilancio

La Giunta regionale si è riunita sotto la presidenza del Presidente Mario Oliverio, con l’assistenza – informa una nota dell’Ufficio stampa – del Segretario generale Ennio Apicella. Su proposta del Presidente Oliverio, è stata deliberata la sospensione dell’efficacia della rimodulazione della tariffa regionale per il conferimento dei rifiuti urbani per l’anno 2018 fino al trenta novembre prossimo,"nelle more di valutare, previo interpello delle amministrazioni comunali, termini e modalità per una sua eventuale modifica"; è stata autorizzata la costituzione di parte civile, presso il Tribunale di Reggio Calabria, nel procedimento penale a carico di persona accusata di occupazione di aree demaniale marittimo; sono state approvate le linee di indirizzo per il Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile.

!banner!

Su proposta del Vicepresidente ed Assessore al Bilancio Antonio Viscomi, sono state approvate una serie di variazioni di bilancio.