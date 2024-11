Nell'ambito di specifica attività finalizzata alla tutela del decoro del territorio, il Nucleo Ecologico della Polizia Locale lametina, ha individuato e sottoposto a sequestro giudiziario, in agro di S. Eufemia, una discarica abusiva.

Si tratta per la precisione di 34 ecoballe di plastica, alluminio pvc e derivati, smaltiti illegalmente tramite abbandono sul territorio comunale, e precisamente in località Trigna lungo un'arteria stradale di proprietà della Provincia.



L'imponente carico di rifiuti di circa 35 tonnellate si presentava perfettamente composto ed imballato, preselezionato e pronto ad essere avviato alle ditte di recupero e riciclaggio.

Per cause in corso di accertamento è stato invece abbandonato all'interno del territorio comunale a pochi metri dall'alveo del fiume Amato.



I primi sommari accertamenti finalizzati all'identificazione dell'autore del grave misfatto ambientale, lasciano fattivamente ipotizzare che il carico possa provenire dalla regione Campania.

La discarica (circa 20 metri di fronte per 4 di larghezza) è stata sottoposta a sequestro giudiziario ed affidata in custodia a personale dell'Ente proprietario della strada.

Della scoperta è stata nell'immediatezza e con compiuta informativa notiziata la locale Procura della Repubblica.