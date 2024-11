C'era il 'canto' di un assiolo, un piccolo rapace, dietro alle diverse telefonate che la polizia municipale di Modena ha ricevuto da parte di cittadini che segnalavano il suono costante di un allarme, chiedendo per questo un intervento. «Alcuni modenesi - fa sapere in una nota il Comune di Modena -, residenti in zone diverse della città, stanno passando notti insonni disturbati da quello che sembra il suono continuato di una strana sirena. L'ispettore in servizio notturno non ci ha messo molto a riconoscere il caratteristico canto che l'assiolo emette soprattutto nelle stagione primaverile. L'attività di canto dell'assiolo - aggiunge il Comune - comincia poco dopo il tramonto e finisce all'alba, proprio come lamentano i cittadini che hanno segnalato la presenza dell'incessante rumore».