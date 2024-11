Mette radici a Catanzaro “Balzoo”, l’associazione che punta a proteggere e aiutare gli animali. La neo delegazione del sodalizio (Banco italiano zoologico Aps) catanzarese sarà guidata dall’avvocato Rita Parentela, da anni impegnata nel sociale e notoriamente sensibile verso le problematiche legate agli animali. Nei mesi scorsi, una sezione provinciale è stata aperta anche nel Vibonese, a Serra San Bruno. I dettagli sono contenuti in una nota stampa.

Rita Parentela

Parentela, abbracciando gli ideali dell’associazione e del suo presidente, Luigi Griffini, ha deciso di scendere in campo al fine di dare voce - attraverso gesti concreti - agli indifesi animali molto spesso preda di violenze inaudite. Balzoo ha dalla sua l’idea geniale di aver creato un vero e proprio banco alimentare destinato agli animali ed ai loro padroni in difficoltà economica.

Sono trascorsi 10 anni da quando nel 2013 è stata fondata a Milano l’Associazione con l’intento statutario di provvedere alla raccolta delle eccedenze di produzione dell’industria alimentare, della grande distribuzione e alla raccolta di generi alimentari ridistribuendoli agli enti o istituzioni che si occupano di assistenza e di aiuti agli animali. Da allora – riferisce il comunicato- i numeri sono questi: oltre 22 milioni di pasti distribuiti, 56 delegazioni. Ogni anno vengono sfamati circa 30.000 fra cani e gatti e sostenute oltre 2.500 famiglie e anziani con animali che versano in difficoltà economica.

La neo delegazione catanzarese ha tra i suoi scopi quello di:

attivare sul territorio una rete di volontari per organizzare raccolte alimentari;

provvedere alla ridistribuzione di cibo per gli animali abbandonati, per i rifugi e le colonie feline;

dare sostengo alle piccole associazioni locali che tanto fanno per i randagi e non;

promuovere l'affidamento degli animali senza proprietario;

allestire appositi spazi per la tenuta e la cura degli animali randagi o abbandonati in convenzioni con comuni e altre istituzioni pubbliche;

promuovere e sensibilizzare le didattiche e l'informazione sulla protezione degli animali, in special modo per la tutela e la cura dei cani, al fine di combattere il randagismo.

«È fondamentale, per la riuscita del progetto e per i suoi scopi benefici, il sostegno delle istituzioni catanzaresi; prima su tutte quella del Comune. Ed è per questo che l’avvocato Parentela si attiverà da subito con dei tavoli di confronto per la presentazione di progetti specifici, già avviati e testati in altre grandi città del nord Italia», conclude la nota.