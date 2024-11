VIDEO | Scena surreale ma non insolita in Perù dove il filmato è stato girato. L’animale, condotto al guinzaglio, era accompagnato dai proprietari

Sale con tranquillità a bordo del taxi e, come un normalissimo passeggero, guarda fuori dal finestrino osservando i passanti. Protagonista un lama che, al guinzaglio, accompagnato dalla sua famiglia, ha "preso al volo" un taxi tra lo stupore generale. Ad aprire la portiera, proprio la sua piccola padroncina. Ma non si tratterebbe di un caso isolato. In Perù, dove il filmato è stato girato, pare che la scena non sia insolita. I lama sono considerati animali domestici e quindi condotti a spasso con frequenza.

Il video pubblicato su Youtube