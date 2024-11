Dalla cattedrale di Cosenza artisti, musicisti e poeti parteciperanno ad una iniziativa per dire No alla guerra

In queste ore drammatiche per il mondo intero, dalla Calabria parte un messaggio di pace, contro ogni forma di guerra e di conflitto. Con un pensiero particolare ai territori ucraini al centro di una violenta escalation militare.

Dalla cattedrale di Cosenza, anche in occasione dei suoi 800 anni, artisti, scrittori, musicisti e poeti parteciperanno ad una iniziativa in favore della pace, promossa dal Network LaC, alla presenza dell'Arcivescovo di Cosenza, Nolè. Saranno momenti intensi di poesie, preghiere, riflessioni e canzoni di pace e libertà.

Questa sera, domenica alle 6 marzo ore 20:00 canale 19 del digitale terrestre e su LaC Sat, canale 419 TivùSat.